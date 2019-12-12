"Нормандский" тупик: Портников объяснил реакцию Москвы на изменение Минских соглашений

Представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что никаких изменений в Минских соглашениях не будет и быть не может.

Украинский журналист, публицист Виталий Портников считает, что "назвать эту реакцию Грызлова предсказуемой – означает ничего не сказать вообще". Такое мнение он озвучил в статье для "Эспрессо".

Как пишет Портников, то, что Россия не собирается участвовать в пересмотре Минских соглашений, было хорошо известно и до встречи в Париже. Он отметил, что после нее российская позиция могла только ужесточиться из-за отсутствия капитуляции, на которую рассчитывал президент России Владимир Путин.

Виталий Портников 24 Канал

"Накануне встречи в Париже Владимир Зеленский мог жить в фантазиях относительно того, что Владимир Путин хочет завершить войну на Донбассе – нужно только с ним встретиться и поговорить. А советники Зеленского могли давать своим российским конфидентам любые заверения о "конструктивности" начальника – только чтобы удовлетворить его нелепое желание и устроить встречу с Путиным", - подчеркнул Портников.

По словам журналиста, теперь в нежелании Путина завершать конфликт можно было убедиться.

"Нужно признать, что Путин заинтересован в продолжении конфликта для того, чтобы иметь рычаг давления на Украину и не собирается его заканчивать. Нужно понять, что война началась и продолжается потому, что Россия хочет возвратить Украину в свою зону влияния, а не потому, что в этой войне были заинтересованы Порошенко, "националисты" и "барыги". Нужно увидеть, что конфликт будет продолжаться, какими бы ни были иллюзии многих украинских граждан. И задача украинской власти – минимизировать последствия продолжения этого конфликта. Проще говоря – исключить саму возможность расширения агрессии, крепить обороноспособность, принимать меры по упрочению украинской идентичности", - объясняет Портников.

Он обратился к Зеленскому и назвал его действия "послепарижскими судорогами", которые доказывают, в каком тупике тот оказался.

"Зачем готовить изменения в соглашения, которые никто, кроме вас не собирается менять? Зачем имплементировать "формулу Штайнмаера" в закон, который все равно никогда не будет работать? Зачем все это? Это – имитация деятельности. А защита страны, государственное строительство – это не кино, а реальность. Хватит уже жить в детских фантазиях и имитировать деятельность, в которой вы не можете разобраться", - предупредил президента Портников.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после итогов "нормандского формата" единственным союзником президента Украины Владимира Зеленского являются украинские патриоты, которые выступили против капитуляции. Такое мнение озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников

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