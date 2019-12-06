"У Путина есть маниакальная идея": Парубий предупредил Зеленского перед "нормандской" встречей

Президент России Владимир Путин хочет возвращения Кремлю того уровня влияния, который был в Москве при СССР.

Об этом спикер Верховной Рады Украины 8-го созыва Андрей Парубий заявил в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 9 декабря (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Цель Путина одна – взять полностью под контроль и Молдову, и Беларусь, и Грузию. Но Украину он прежде всего хочет взять под контроль", – сказал он.

Андрей Парубий в студии "Свободы слова" Скрин видео

"У него есть маниакальная идея – восстановление геополитической мощи Кремля, которая была во времена Советского Союза. Но они [россияне] понимают, что империя не имеет никаких шансов без Украины, поэтому для него ключевой вопрос – это поражение Украины и контроль над всей Украиной.

Поэтому для него крайне важно сегодня найти "многоходовку", которая была и в Беларуси, и в Молдове, для того чтобы поставить под контроль украинскую власть – и исполнительную, и законодательную, чего мы не позволили ему сделать в 2014 году, когда совместно вышли на Майдан", – продолжил Парубий.

Андрей Парубий в студии "Свободы слова" Скрин видео

"Сегодня цель та же. Почему у нас тревога, почему мы собираемся на Майдан? Потому что эта тревога слишком велика. Потому что мы видели, когда поражения, которые приходили в Украину, носили сокрушительный характер, поэтому здесь очень важна позиция и солидарность всего украинского общества", – добавил политик.

Андрей Парубий в студии "Свободы слова" Скрин видео

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как писал OBOZREVATEL, в эфире ток-шоу Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

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