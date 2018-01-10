3-4 січня в Україні візитом перебував глава МЗС ФРН Зігмар Габріель. Під час візиту Габріель заявив, що мандат миротворчої місії ООН на Донбасі повинен поширюватися на всю непідконтрольну Україні територію, а її учасники повинні бути озброєними. Водночас він заявив, що Німеччина скептично ставиться до сприяння поставок летальної оборонної зброї зі США для вирішення конфлікту на Донбасі.

Візит в Україну глави МЗС ФРН Зігмара Габріеля попри красиві дипломатичні заяви показав, що Німеччина не хоче бути втягнутою в конфлікт на Донбасі і тиснутиме на Україну, аби ми пішли на поступки за рахунок своєї державності.

Червоною ниткою в заявах Габріеля йдеться про те, що мінські домовленості – єдина дорожня карта врегулювання конфлікту, а Україна має виконати всі без винятку пункти, в тому числі політичної частини. Крім того, міністр закордонних справ ФРН заявив, що Німеччина скептично ставиться до надання Україні летального озброєння, оскільки це не вирішить проблему і не покращить обороноздатність нашої держави.

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8 січня офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, по підсумках візиту Габріеля в Україну, заявив, що позиція федерального канцлера і уряду Німеччини полягає у наступному- конфлікт на сході України неможливо вирішити військовими засобами. За словами Зайберта, уряд Німеччини вважає, що необхідне мирне, дипломатичне, політичне рішення, виключно в рамках Мінських угод.

Знаковою є і позиція офіційного представника федерального уряду ФРН щодо надання Україні летальної зброї. Ця позиція, за словами Зайберта, є незмінною і полягає в тому, що протистояння на сході України не може бути вирішене за допомогою насильства, за допомогою зброї, але виключно за допомогою співробітництва та переговорів.

В той же час, пролунала заява, що Німеччина негативно ставиться до ідеї щодо надання офіцерів Бундесверу для участі в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) замість росіян. Нагадаю, 20 грудня 2016 року в ефірі каналу 112.ua екс-голова СБУ В. Наливайченко заявив, щоУкраїна має скористатися виходом Росії зі Спільного центру і запросити замість них міжнародних партнерів. "Було російське вторгнення і російська окупація, замість російських офіцерів які, скажемо відверто, там горілку п’ють, можна і треба наполягати на створенні такого центру але з міжнародними спостерігачами. Від Франції, Німеччині, США, Канади та інших ключових міжнародних партнерів, які готові підтримати Україну проти російської агресії",-зауважив український політик.

Натомість Берлін наполягає, щоб Україна створила всі умови для повернення Росії. Тому що, як вважають німці, це покращить обмін інформацією між ворогуючими сторонами. На думку німецької сторонни, саме Україна має переконати російський уряд, щоб Росія знову брала участь в СЦКК.

У Німеччини специфічне ставлення до проблеми в Україні попри всі красиві дипломатичні заяви Габріеля, що конфлікт на Донбасі не забутий. Насправді Україні дають зрозуміти, що їй доведеться все вирішувати сам на сам з РФ. Ніякої летальної зброї, спостерігачів з країн Заходу і європейців у складі миротворчої місії ООН. Оскільки Росія виступає категорично проти присутності в місії війск НАТО.

Також відносним позитивом можна вважати заяву Габріеля, що Німеччина підтримує сценарій розміщення миротворців по всій окупованій території Донбасу. Свого часу, таку заяву зробив Путін після телефонної розмови з "подругою Меркель". Однак потім пролунала заява російського МЗС, що Москва не віддасть контролю над кордоном.

Не повинно бути рожевих окулярів, що Німеччина займе проукраїнську позицію. Берлін сприятиме налагодженню контактів з РФ, поверненню їхніх спостерігачів у СЦКК. Але тиснутиме на Україну, щоб ми виконали політичну частину Мінська: прийняли закони про загальну амністію бойовиків, проведення місцевих виборів, особливий статус ОРДЛО.

Німецький бізнес стомився від санкцій і не бачить сенсу для їхнього продовження. Глава німецької компанії Adidas Каспер Рорстед вже встиг заявити, що Європі потрібно поліпшити відносини з Москвою. Він підкреслив, що не закликає Євросоюз до зняття санкцій проти Росії, але у той же час вважає, що слід знайти рішення щодо зняття напруженості у відносинах з Москвою.

Фактично, Україну ставлять перед фактом, що вона має піти на поступки за рахунок власних національних інтересів.