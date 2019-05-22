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"Никто плакать не будет!" Богдан высказался об отставке Гройсмана

1.7тЧитать материал на украинском

Коллапса системы управления и экономики в Украине не произойдет из-за отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

Такое мнение высказал глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "112 Украина". "Не проблема, пусть идет", - сказал он.

"Хочу расстроить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки внесет такое представление, конец истории Украины не произойдет", - подчеркнул Богдан.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Радио Свобода

По его словам, обязанности премьера до назначения нового будет исполнять первый вице-премьер, будут и. о. министров на местах, "в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не произойдет".

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Богдан полагает, что отставка Гройсмана - "возможно, одно из самых правильных решений" премьера, так как у старых чиновников якобы есть желание повесить возможные проблемы на нового президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ГройсманАндрей Богдан
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Треба оголосити конкурс серед спеціалістів на посаду.
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