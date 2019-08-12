Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Про "священних корів" у новому парламенті, або 100-й раз про індемнітет з імунітетом

962 Читать материал на украинском

Їхня депутатська пісня стара й нова, починається знову.

От лишень перестали нові й надто оптимістичні депутати попереднього скликання мужньо і принципово боротися за свої гідні зарплати і власну депутатську недоторканність, як ще новіші депутати нинішнього скликання розпочала запеклу боротьбу за вже свої гідні зарплати і премії та власну депутатську недоторканність.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Найрозумніші з найновіших навіть слово мудре знайшли для виправдання; мовляв, ми ж не за збереження депутатської недоторканності, ми - за збереження індемнітету.

Новости
Мрія Зеленського про українську землю

Оскільки абсолютна більшість нових конституційне право не вивчала, то в 100 раз поясню, що ледь не 10 спроба скасувати абсолютний депутатський імунітет жодним чином не стосується депутатського індемнітету, який зберігається!

Адже у всіх законопроектах і нинішньому, який зобов`язана у відповідності до Регламенту й далі розглядати вже ВР нового скликання індемнітет гарантовано абзацом 2 статті 80:

Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах...

Новости
Гральний бізнес в інтересах культури і спорту, а не влади і правоохоронців

Пропонується виключити лише абзац 3 цієї статті:

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи арештовані.

Отож, чекаємо на виконання обіцянки щодо скасування депутатського імунітету, а збережений індемнітет залишається Вам у допомогу!

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...