2, Я проти виділення із бюджету більш як 5 МІЛЬЯРДІВ гривень за 5 років партіям у воюючій країні, бо в бюджеті 2019 року влада спромоглася виділити 826 мільйонів гривень на житло для військослужбовців і 1 215 мільйонів на лікування, реабілітацію та профілактику для всіх учасників Бойових дій;

але я проти української практики фінансування із бюджету політичної реклами партійних лідерів на олігархічних каналах;

Я ЗА європейський підхід щодо бюджетного фінансування партій, які не повинні залежати від олігархів,

Я проти виділення із бюджету більш як 5 МІЛЬЯРДІВ гривень за 5 років партіям у бідній країні, де тотально недофінансовуються соціальні програми, охорона здоров‘я, освіта, культура і спорт..;

Я проти виділення із бюджету більш як 5 МІЛЬЯРДІВ гривень за 5 років партіям в корупційній країні, де реальними господарям партій, які отримують кошти громадян є ті ж таки олігархів!

Ми всі громадяни України є платниками податкі і всі ми повинні визначати як їх правильно і справедливо використовувати, щоб багаті не ставали ще багатшими, а білні ще біднішими!