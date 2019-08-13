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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Багаті стали ще багатшими, а бідні – ще біднішими

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Сьогодні на прес- конференції в УНІАН пояснив нашу позицію щодо потреби відміни чи призупинення державного фінансування політичних партій.

Нагадаю, що наша петиція за 22 дні вже набрала більш як 25 тисяч.

Отож:

  1. Я ЗА європейський підхід щодо бюджетного фінансування партій, які не повинні залежати від олігархів,

    але я проти української практики фінансування із бюджету політичної реклами партійних лідерів на олігархічних каналах;

    2, Я проти виділення із бюджету більш як 5 МІЛЬЯРДІВ гривень за 5 років партіям у воюючій країні, бо в бюджеті 2019 року влада спромоглася виділити 826 мільйонів гривень на житло для військослужбовців і 1 215 мільйонів на лікування, реабілітацію та профілактику для всіх учасників Бойових дій;

  2. Я проти виділення із бюджету більш як 5 МІЛЬЯРДІВ гривень за 5 років партіям у бідній країні, де тотально недофінансовуються соціальні програми, охорона здоров‘я, освіта, культура і спорт..;

  3. Я проти виділення із бюджету більш як 5 МІЛЬЯРДІВ гривень за 5 років партіям в корупційній країні, де реальними господарям партій, які отримують кошти громадян є ті ж таки олігархів!

    Ми всі громадяни України є платниками податкі і всі ми повинні визначати як їх правильно і справедливо використовувати, щоб багаті не ставали ще багатшими, а білні ще біднішими!

Новости
Про "священних корів" у новому парламенті, або 100-й раз про індемнітет з імунітетом

Попередні розрахунки видатків з держбюджету

Багаті стали ще багатшими, а бідні – ще біднішими

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
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Украина
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