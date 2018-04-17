Никаких уступок: в Украине рассказали о противостоянии с Венгрией

Украина не станет удовлетворять неадекватные требования Венгрии, но и не намерена развязывать политическую войну с этой страной.

При этом, по словам постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, Венгрия заинтересована в безопасности Украины, передает УНИАН.

"Мы противостоим, но ни с нашей, ни с их стороны уступок нет. Мы не боимся этого дипломатического противостояния, если мы убеждены, что действуем правильно, в рамках наших международных обязательств", - заявил Кулеба.

"Никакого намерения сливать позицию у нас нет. Мы не хотим воевать политически с Венгрией, но и идти на неадекватные требования, удовлетворять их мы не готовы", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Климкин заявил, что Венгрия вплотную приблизилась к "красной линии" с Украиной.