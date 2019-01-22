"Никаких спецстатусов и федераций!" Порошенко выступил с громким заявлением

В Украине не будет ни федерации, ни специального статуса для отдельных регионов.

Об этом в День соборности Украины заявил президент государства Петр Порошенко.

"Все мы должны понимать – Украина является унитарным государством с одним государственным языком, так записано в Конституции, и никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая, независимая, соборная Украина", – сказал он.

Также Порошенко обратился к жителям районов Донецкой и Луганских областей, а также аннексированного Крыма.

"Мы никогда о вас не забываем. Мы каждый день работаем, чтобы приблизить день вашего освобождения от вражеского ига", — сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Верховная Рада приняла закон №9153, которым продлевается особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!