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"Никаких спецстатусов и федераций!" Порошенко выступил с громким заявлением

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В Украине не будет ни федерации, ни специального статуса для отдельных регионов.

Об этом в День соборности Украины заявил президент государства Петр Порошенко.

"Все мы должны понимать – Украина является унитарным государством с одним государственным языком, так записано в Конституции, и никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая, независимая, соборная Украина", – сказал он.

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Также Порошенко обратился к жителям районов Донецкой и Луганских областей, а также аннексированного Крыма.

"Мы никогда о вас не забываем. Мы каждый день работаем, чтобы приблизить день вашего освобождения от вражеского ига", — сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Верховная Рада приняла закон №9153, которым продлевается особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Персона
Петр Порошенко
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
..."Мы никогда о вас не забываем. Мы каждый день работаем, чтобы приблизить день вашего освобождения от вражеского ига", — сказал Порошенко.... Что то я не видел инкассаций на границе с Крымом раздающим оккупированным жителям пенсии и зарплаты.
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