"Ничтожные!" Украина жестко разгромила Россию за выборы в Крыму

Проведение Россией так называемых выборов в оккупированном Крыму нарушают нормы международного гуманитарного права.

Об этом сказано в заявлении МИД Украины, где речь также идет о необходимости усиления политического и экономического давления на Москву.

"Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", – написано в сообщении.

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МИД призвал мировое сообщество дать принципиальную оценку незаконным действиям России.

"Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживание диалога" вроде восстановления работы РФ в ПАСЕ, лишь утверждает государство-оккупант в его безнаказанности и поощряет новые правонарушения", – подчеркнула украинская сторона.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина и Россия провели обмен пленными, после чего МИД РФ выдвинул Киеву наглые требования относительно Донбасса.

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