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27 сентября • обновлено в 19:02
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"Ни разу не видел и не слышал!" Луценко ответил на слитый разговор Трампа и Зеленского

4.1т Читать материал на украинском

Экс-генпрокурор Юрий Луценко назвал неправдивой жалобу сотрудника американских спецслужб на разговор президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно несоответствующий истине", – написал он на своей странице в Facebook.

"Например, моим человеком называют того, кого я ни разу не видел и не слышал", – пояснил он в комментариях.

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Политик добавил, что удержится от дальнейших комментариев, чтобы "не втянуть Украину в шторм американских внутриполитических процессов".

"Считаю, что установлением истины по делу Burisma и вмешательства в американские президентские выборы-2016 имеют исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи", – подытожил он.

"Ни разу не видел и не слышал!" Луценко ответил на слитый разговор Трампа и Зеленского

Скриншот

Напомним, ранее в сети появился перевод жалобы на русский язык.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Юрий Луценко Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика скандалы
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