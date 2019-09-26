"Ни разу не видел и не слышал!" Луценко ответил на слитый разговор Трампа и Зеленского

Экс-генпрокурор Юрий Луценко назвал неправдивой жалобу сотрудника американских спецслужб на разговор президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно несоответствующий истине", – написал он на своей странице в Facebook.

"Например, моим человеком называют того, кого я ни разу не видел и не слышал", – пояснил он в комментариях.

Трамп и Зеленский Коллаж

Политик добавил, что удержится от дальнейших комментариев, чтобы "не втянуть Украину в шторм американских внутриполитических процессов".

"Считаю, что установлением истины по делу Burisma и вмешательства в американские президентские выборы-2016 имеют исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи", – подытожил он.

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Напомним, ранее в сети появился перевод жалобы на русский язык.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снятия Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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