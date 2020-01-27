"Нет" тоталитарным идеологиям!" Зеленский рассказал, о чем договорился с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Трансляция совместного брифинга появилась в telegram-канале Офиса президента Украины. Отмечается, что Зеленскийприбыл с визитом в Польшу для участия в памятных мероприятиях в городе Освенцим, приуроченным к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Польский президент поблагодарил Зеленского за его присутствие на этих мероприятиях.

"Спасибо вам, господин президент, что вы прибыли на эти торжества. Хотел вас поблагодарить за ваше присутствие и вашу позицию в Иерусалиме, что отдали честь полякам, которые спасали евреев во время Второй мировой войны", – сообщил Дуда.

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой

Он добавил, что также на встрече обсуждили вопросы российско-украинской войны и международного сотрудничества.

"Вопрос об оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма для нас однозначен – мы требуем возвращения преимущества международного права и соблюдение норм этого права, возвращение территориальной целостности Украины. И Украина здесь всегда может рассчитывать на нашу однозначную позицию", – отметил Дуда.

Он добавил, что предложил украинскому президенту совместно увековечить память польских и украинских солдат, сражавшихся в 1920 году с нападением большевиков. По его словам, много исторических вопросов, которые были в эмпасии, теперь последовательно решаются.

Зеленский также поблагодарил президента Польши за встречу.

"Мы договорились укреплять наше стратегическое партнерство, нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого..В наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что европейское и международное сообщество не имеют права молчать, как это было в 1939 году, когда заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующих трагических событий.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", – сказал он.

Зеленский выразил убеждение, что только сплоченность международного сообщества позволить дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

Президент Украины заявил, что все государства мира должны сказать "нет" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любых проявлений ненависти и нетерпимости.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России сделали важное заявление о новой встрече Зеленского с Путиным. Это произошло после того, как им "не удалось переговорить" во время визита в Израиль.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!