''Нет понимания'': у Путина придумали новый повод прятаться от Порошенко

Президент России Владимир Путин не намерен говорить по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, поскольку "запрос о разговоре не находит понимания".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Порошенко о том, что "Путин избегает разговора".

"Владимир Путин общается с другими лидерами по телефону в том случае, если запрос о разговоре находит понимание", - заявил Песков, слова которого цитирует Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрию с просьбой помочь с освобождением захваченных Россией моряков.

По словам президента Украины, он пошел на такой шаг, поскольку российский лидер избегает общения с ним.

Ранее Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании.