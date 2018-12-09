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''Нет понимания'': у Путина придумали новый повод прятаться от Порошенко

8.3тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин не намерен говорить по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, поскольку "запрос о разговоре не находит понимания".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Порошенко о том, что "Путин избегает разговора".

"Владимир Путин общается с другими лидерами по телефону в том случае, если запрос о разговоре находит понимание", - заявил Песков, слова которого цитирует Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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''Нет понимания'': у Путина придумали новый повод прятаться от Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрию с просьбой помочь с освобождением захваченных Россией моряков.

По словам президента Украины, он пошел на такой шаг, поскольку российский лидер избегает общения с ним.

Ранее Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персоны
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПетр Порошенко
Место
Россия
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Питон Каа
Питон Каа
Если бы Порошенко удалось вернуть задержанные кораблики и их экипаж, это несомненно подняло бы его рейтинг, а вот без этого его рейтинг будет только падать, поэтому Путин и отказался участвовать в этой предвыборной компании. Выход у Порошенко только один - отмена выборов любой ценой. А цену эту заплатят опять украинцы, которые примут участие в новой провокации для продления военного положения и распространения его уже на всю территорию несчастной Украины.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Где вы видели,чтоб человек котоpый отвечает за свои слова и котоpый pешает надо или не надо-pазговаивал с посpедником,котоpый ничего не pешает и не отвечает за свои слова?Такого нет нигде.Пpезидент должен pазговаpивать с pавным.Это знают во всем миpе.И Путин pазговаpивает со всеми лидеpами стpан. И мн помнится даже с Саакашвили pазговаивал.А с Поpошенко не будет.И на весь миp это сказал.И тепеpь все знают-что Поpошенко изгой.И что его не пpизнает лидеp самой кpупной стpаны в миpе.Это сильно бьет по самолюбии Пецки.А он злобный и себялюбивый..Его это так бесит,аж пиздец.Аж пена бpызжет.И то что он жалуется на это западным людям еще больше вызывает у них чувство бpезгливости.Они подсознательно ищут мотивы Путина.Ведь они с ним общаются,знают его и не пpедставляют,каким можно быть уебищем.что б с тобой отказался общаться Путин.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Трубицын Александр, ты кого кугутами называешь, бакланец? Давно из колхоза переехал, лошара, и возгордился?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ильчук Андрей,ЦИТАТА ДНЯ. Андpей -соси хуй бодpей.Ильчук Андpюха-та еше шлюха.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Встромил Ипатий, да кто там переехал то, так и живёт всвоей петушарне, потому и кукарекает)))
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