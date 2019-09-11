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11 сентября • обновлено в 11:12
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"Нет основания!" Зеленский отобрал дипломатический статус у соратников Порошенко

6.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский лишил дипломатического статуса Владимира Арьева и Артура Герасимова.

Об этом сказано в указе №680/2019 "Об отмене некоторых указов Президента Украины". Зеленский отменил указы, которые издал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Отменить как таковые, что выданные безосновательно: Указ Президента Украины от 18 мая 2019 №275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающийся присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимову", – сказано в документе.

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Указ Зеленского

Указ Зеленского

Скриншот

Артур Герасимов – народный депутат, был главой парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде 8-го созыва. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Украины в ОБСЕ.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

Владимир Арьев – народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Вице-президент ПАСЕ (2015 и 2018 годы), председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и СМИ. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Владимир Арьев

Владимир Арьев

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Ривненской облгосадминистрации Виталия Коваля.

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Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Арьев Артур Герасимов
Место
Украина
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Lozko Ruslan
Lozko Ruslan
Бородатой бабушке надо сразу было предоставить дип. статус этим же указом.
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Serov Oleg
Serov Oleg
отлично
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