"Нет основания!" Зеленский отобрал дипломатический статус у соратников Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский лишил дипломатического статуса Владимира Арьева и Артура Герасимова.

Об этом сказано в указе №680/2019 "Об отмене некоторых указов Президента Украины". Зеленский отменил указы, которые издал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Отменить как таковые, что выданные безосновательно: Указ Президента Украины от 18 мая 2019 №275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающийся присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимову", – сказано в документе.

Указ Зеленского Скриншот

Артур Герасимов – народный депутат, был главой парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде 8-го созыва. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Украины в ОБСЕ.

Артур Герасимов

Владимир Арьев – народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Вице-президент ПАСЕ (2015 и 2018 годы), председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и СМИ. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Владимир Арьев

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