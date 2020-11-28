Согласно последнему опросу Разумкова, 40% населения - за прямые переговоры с "республиками". В то же время, против этого - 39,6%.

Так давайте прямо поставим вопрос "любителям прямых переговоров" – поддерживают ли они одновременно официальное введение российских миротворцев на Донбасс. Потому что это также проверенная годами схема россиян. Причем, введение навсегда.

Просто вспомнилось на фоне постоянных попыток Молдовы вывести российских миротворцев из Приднестровья. Места, где последние боестолкновения были 28 лет назад. И где ведутся "прямые переговоры".

И это я не говорю об еще одном болезненном (а точнее, для многих он станет шкурным) вопросе. Прямые переговоры - это признание гражданской войны. Признание гражданской войны - это взять на себя не только политическую, но и финансовую ответственность за разрушения на Донбассе. Точнее, его восстановление.

У 40% нет понимания, что прямые переговоры - это капитуляция. Более того, у каждого пятого нет понимания, с кем мы вообще ведем переговоры в Минске - они считают, что т.н. ДНР и ЛНР.

Что я могу сказать. Нет мозгов - готовь бабки.

И не надо удивляться, когда говорят о росте преступлений, связанных с финансовыми махинациями и мошенничеством. У нас 40% - потенциальные лохи для развода. Технология та же, что у мошенников, что в России - туманная перспектива в обмен на конкретные бабки.

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