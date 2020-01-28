"Нет детоксикации Путина!" Порошенко в Брюсселе призвал наказать Россию за войну в Украине

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Украина должна обеспечить сохранение евроинтеграционного вектора развития, и нельзя допустить, чтобы за разговорами о евроинтеграции саботировался процесс этих реформ.

Об этом он заявил в Брюсселе, передает пресс-служба "ЕС". По его словам, иногда за разговорами о евроинтеграции скрывается бездействие.

"Мы будем бороться за то, чтобы европейский, евроинтеграционный, евроатлантический трек был сохранен. Потому что иногда, к сожалению, во время разговоров, что все якобы поддерживают европейскую интеграцию, ничего в этом направлении не делается", – заметил Порошенко.

Порошенко в Брюсселе призвал наказать Россию за Украину

"Вы помните о де-факто поражении Украины в ПАСЕ. Где фактически вернули Россию при бездействии отдельных украинцев – в том числе и из Министерства иностранных дел. На сегодняшний день нам приходится воевать за то, чтобы не признать мандат России. Для того, чтобы она несла ответственность. Потому что не может быть так, когда Россия является страной агрессором – и Совет Европы предпринимает шаги, якобы ничего не случилось", – отметил Порошенко.

Нардеп добавил, что его команда будет делать все, чтобы Путин прекратил агрессию против Украины.

"И мы не можем допустить "детоксикацию" Путина – когда Путин будет возвращаться в нормальную жизнь, станет "рукопожимаемым". Мы точно будем делать все для того, чтобы мотивировать Путина прекратить агрессию против нашего государства, чтобы мотивировать Путина восстановить суверенитет и понести ответственность за эту агрессию", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился в Брюсселе с депутатским активом Группы дружбы Украина в Европейском парламенте.

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