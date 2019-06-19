Несмотря на протесты России: активист рассказал, откуда в космосе звезда "Putin-Hu*lo!"

Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел "Putin-Huilo!" в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ.

Об этом в эфире ObozTV рассказал один из авторов инициативы относительно переименования, украинский общественный и политический деятель Андрей Юсов.

"Было такое. Это абсолютно серьезно, документы получены. Есть именно такая звезда, названная в честь "украинской народной песни" – это так было сформулировано", – рассказал Юсов.

"Это американская научная ассоциация, официальный реестр. Ассоциация собирает благотворительные пожертвования на развитие науки, взамен в своем реестре называют звезды. Была группа активистов, которые так назвали одну из звезд", – объяснил он.

По словам активиста, россияне пытались обжаловать решение, издание "Московский комсомолец" писало официальные запросы в ассоциацию.

"Американские коллеги ответили, что у нас цензуры нет, мы не Россия, мы получили деньги на развитие американской науки и в обмен внесли в реестр звезду с таким названием. Если вам не нравится, назовите свою звезду по-другому. С тех пор это не только песня, не только мем и футбольная кричалка, но и звезда на небосводе", – отметил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году в далеком космосе, между созвездиями Лебедя и Лиры было зарегистрировано небесное тело с крамольным для российского уха названием "Putin-Huilo!".

Наименование было предоставлено по просьбе одесских активистов в честь кричалки футбольных фанатов "Путин-Ху*ло!"

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