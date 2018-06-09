Неприкосновенность нардепов: генерал СБУ указал на важный нюанс

Отмена депутатской неприкосновенности не приведет к тому, что депутатов Верховной Рады станут чаще привлекать к уголовной ответственности и сажать в тюрьму.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

"20 лет все кричали на выборах - "я за неприкосновенность, я приду и сам с себя ее сниму". Сейчас "большое достижение" - Конституционный суд сказал, что это не противоречит правам и обязанностям гражданина, поэтому можете снимать, а можете нет. Но изменит ли это ситуацию?" – отметил генерал.

"Говорят - не будет неприкосновенности, не пойдут люди в Верховную Раду. Пойдут, потому что в Раде другое есть – бюджет, возможность зайти в кабинеты", - объяснил он.

Новости Комитет Рады принял скандальное решение о неприкосновенности нардепа

Вовк напомнил, что Верховная Рада ранее неоднократно давала согласие на снятие с нардепов неприкосновенности, "и уже десятки депутатов лишены".

"Среди них есть представители провластных фракций. Кого-то "сдают", якобы чтобы показать объективность… Десятки депутатов лишены неприкосновенности - кто из них сидит? Никто! Разве что у них на некоторое время забирают паспорта, они не могут вылететь за границу - это едва ли не единственная неприятность и неудобство", - добавил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал конституционным предложенный украинским парламентом законопроект №6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности.

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