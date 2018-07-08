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Кирилл Мартынов
Кирилл Мартынов
Философ, публицистВсе статьи автора

Немецкое безумие: чего хотел Гитлер

Самая антиправительственная книга, которую я держал в руках в последнее время, - это "Цена разрушения" Адама Туза, 800 страничный фундаментальный труд о нацистской экономике.

В культуре закрепился тезис об экономической мощи Германии к началу Второй мировой войны. Этот тезис воспроизводится в массовом сознании в виде многочисленных антиутопий, в которых нацисты побеждают или берут реванш, от романа "Человека в высоком замке" до современной серии видеоигр Wolfenstein и фрик-кино "Нацисты на Луне". Наверное, популярность этого тезиса объяснить не трудно, все же память о Второй мировой войне очень болезненная, и людям не только в России надо верить, что это была героическая и почти невозможная победа над неуязвимым чудовищем.

Впрочем, фотографии, которые показывают непарадную сторону жизни Германии в 1939 году, от быта крестьян до обозов на конной тяге в ходе военных кампаний, говорят несколько о другом. Адам Туз оперирует следующими вводными. Совокупный ВВП Французской и Британской империй к началу войны на 60% превышал общий ВВП Германии и империи Муссолини. К 1880 году ВВП США равнялся ВВП Германии, а к 1914 году превзошел его вдвое, причем после окончания Первой мировой войны этот разрыв рос лишь быстрее. 15 из 70 млн немцев к концу 30-х годов были заняты в традиционных ремеслах, уровень урбанизации страны оставался низким на фоне Великобритании.

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Дальше Туз, поднявший всю доступную статистику, показывает, что знаменитое экономическое восстановление Германии в первые годы правления Гитлера действительно было выдающимся феноменом, но носило ограниченный характер с учетом эффекта низкой базы. Догнать американскую экономику Гитлер не смог бы при любых обстоятельствах.

А отсюда следует вывод. Тот процесс, который в историографии описан как "немецкое безумие", серия иррациональных действий Германии после 1933 года и начало самоубийственной войны против всего мира, в действительности был осознанной ставкой на попытку взломать правила игры и вырваться из мира, в котором американское доминирование неизбежно.

Руководство страны, проигравшей глобальное состязание с ведущими державами мира, со стагнирующей региональной экономикой, пытается развязывать военный конфликт за уплывающие от нее рынки, сделать ставку на милитаризацию и идеологию устрашения.

А конкретное воплощение в виде расовой теории и конспирологии про евреев - это частный случай такого сценария.

Привет.

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Автор
Кирилл МартыновКирилл Мартынов
Персона
Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Германия
Источник
Источник:Facebook Кирилла Мартынова
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