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14 сентября • обновлено в 23:17
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"Некрасиво ведете себя!" Богдан не пустил людей в Днепре к Зеленскому. Видео

1.2т Читать материал на украинском

Во время поездки в Днепр глава Офиса президента Андрей Богдан пытался не пустить людей в троллейбус, в котором ехал украинский глава Владимир Зеленский.

Момент был показан в видеотрансляции, которая велась на странице Офиса президента в Facebook, однако впоследствии видео удалили. Часть ролика удалось сохранить журналистам издания "Страна" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На кадрах запечатлено, как мэр города Борис Филатов стоит возле транспорта и говорит людям, которые находятся недалеко: "Люди, вам на ту сторону [моста]? Поехали, с президентом".

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Зеленский и Богдан

Зеленский и Богдан

Скрин видео

В ответ на это Богдан сказал: "Не пускайте, это не наши люди. Это люди местной власти".

"Да перестань!.. Некрасиво же вообще ведете себя", – возразил Зеленский. После этого люди вошли в транспорт и троллейбус поехал, а Зеленский, который сидел, уступил место ребенку.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский прибыл в Днепр, чтобы проинспектировать главные стратегические и самые проблемные объекты города.

Президент принял участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины-2019" в рамках празднования Дня города в Днепре.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Теги
политика видео скандалы
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