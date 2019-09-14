"Некрасиво ведете себя!" Богдан не пустил людей в Днепре к Зеленскому. Видео

Во время поездки в Днепр глава Офиса президента Андрей Богдан пытался не пустить людей в троллейбус, в котором ехал украинский глава Владимир Зеленский.
Момент был показан в видеотрансляции, которая велась на странице Офиса президента в Facebook, однако впоследствии видео удалили. Часть ролика удалось сохранить журналистам издания "Страна" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
На кадрах запечатлено, как мэр города Борис Филатов стоит возле транспорта и говорит людям, которые находятся недалеко: "Люди, вам на ту сторону [моста]? Поехали, с президентом".
Зеленский и Богдан
Скрин видео
В ответ на это Богдан сказал: "Не пускайте, это не наши люди. Это люди местной власти".
"Да перестань!.. Некрасиво же вообще ведете себя", – возразил Зеленский. После этого люди вошли в транспорт и троллейбус поехал, а Зеленский, который сидел, уступил место ребенку.
Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский прибыл в Днепр, чтобы проинспектировать главные стратегические и самые проблемные объекты города.
Президент принял участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины-2019" в рамках празднования Дня города в Днепре.
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