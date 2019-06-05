Некомпетентность полнейшая: выяснилась правда о финансировавших Зеленского "друзьях Януковича"

Бизнесмен Андрей Савченко, сделавший пожертвование в избирательный фонд Владимира Зеленского, опроверг обвинения в том, что он имеет общий бизнес с сыном Виктора Януковича.
В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL он заявил: его партнером является полный тезка сына беглого экс-президента.
"Я действительно участвовал в финансировании избирательной кампании Зеленского. И у меня действительно есть друг и партнер Александр Викторович Янукович. Только он – на полтора года младше, чем сын экс-президента. Каким образом можно было перепутать одного с другим, я просто не понимаю. Это некомпетентность полнейшая! Люди увидели "сенсацию", не проверили данные, и быстренько напечатали. При этом Саша никакого отношения к сыну Януковича не имеет. Он просто является его единственным в Украине полным тезкой. Мы с ним знакомы 25 лет, 20 лет работали в одном банке", - пояснил Савченко.
Владимир Зеленский
Zik
Согласно общедоступной информации, сын Виктора Януковича Александр родился 10 июля 1973 года. Его же полный тезка, ведущий бизнес с Савченко появился на свет 19 февраля 1974 года.
"Это же легко проверить. Если они проверяли меня по базе данных, чем я владею, какое имущество у меня есть – и нашли его, то можно же было легко сравнить", - говорит Савченко.
По его словам, подобная путаница в жизни его бизнес-партнера случается не впервые.
Также Савченко опроверг информацию о том, что до сих пор ведет бизнес в Крыму сообща с бывшим депутатом Севастопольского горсовета Сергеем Гоголинским, в свое время голосовавшим за проведение "референдума" о присоединении полуострова к России и обвиняемым сейчас в Украине в государственной измене.
"В 2004-м году Крым был украинским, Гоголинский был украинским военным и депутатом Севастопольского горсовета. Да, он остался там. Многие там остались. На данный момент никакого бизнеса в Крыму у меня нет. То, о чем пишут журналисты – отобрали российские власти. Минобороны РФ через суды отсудило. Впрочем, то, что было – и бизнесом сложно назвать. Было создано предприятие, на него был куплен земельный участок, где впоследствии мы планировали строить объект. Но после аннексии в 2014-м году эту землю у меня забрали", - отметил Савченко.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, на что будут "ловить" избирателей Украины перед парламентскими выборами.
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