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7 февраля • обновлено в 08:09
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Нефьодову устроили "порно-шоу" в дорогом клубе Киева: Джокер слил переписку о видео 18+

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Главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова засекли в элитном киевском клубе Queen за развлечениями с полуобнаженными девушками в эротических масках.

Подтверждающее провокационное видео в четверг, 6 февраля, опубликовала "Страна". Источник ролика не указали (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах Нефьодов не только ритмично двигался под музыку с девушками, но и прикасался к ним, взяв одну из дам на руки.

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Нефьодову устроили "порно-шоу" в дорогом клубе Киева

Нефьодову устроили "порно-шоу" в дорогом клубе Киева

Нефьодова поймали на "порно-шоу" в клубе Киева

Нефьодова поймали на "порно-шоу" в клубе Киева

Скриншот из видео

Нефьодова поймали на "порно-шоу" в клубе Киева

Нефьодова поймали на "порно-шоу" в клубе Киева

Скриншот из видео

Как стало известно, заснятое происходило в "тайной комнате" этого клуба, на вечеринке De Sad, где проходит традиционное "порно-шоу". Туда можно попасть по спискам, которые формируют заранее. Анонсы вечеринок публикуются в соцсетях. Часто, к примеру, проводят вечеринки в стиле БДСМ.

Нефьодова поймали на "порно-шоу" в клубе Киева

Нефьодова поймали на "порно-шоу" в клубе Киева

Скриншот из видео

Отзывы о секретной комнате клуба Queen в сети также говорят сами за себя: "Secret Room в ресторане Queen это нечто! Порно-шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения. Всем рекомендую".

Нефьодова засняли в "порно-шоу": Джокер слил переписку о видео 18+

Страна

Кроме того, выяснилось, что Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец – москвич Александр Орлов.

Нефьодова поймали на "порно-шоу" в клубе Киева

Нефьодова поймали на "порно-шоу" в клубе Киева

vklybe.tv

Пракер Джокер в разгар скандала пообщался по этому поводу с Нефьодовым.

"Поговорил с главным таможенником от Жени Кравчук. Спросил, как быть со скандалом, в который вляпался антикоррупционер. Ночной клуб, принадлежащий российским бизнесменам, вечеринка De Sad, "порно-шоу". Но Нефьодов не видит в этом ничего страшного. Согласен, гендерный принцип соблюдён. Девичник удался", – отчитался пранкер, показав переписку.

"Извини, в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки pj, не обнаженные, я ничего ужасного не делаю", – написал Джокеру-"Кравчук" Нефьодов.

Нефьодова засняли в "порно-шоу": Джокер слил переписку о видео 18+

Telegram-канал Джокер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат из парламентской группы "Доверие" Максим Ефимов провел Рождество на элитном французком горнолыжном курорте Куршевель, где был на вечеринке с участием российского певца Григория Лепса.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Джокер Максим Нефьодов
Место
Украина
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Lushnik Dmytro
Lushnik Dmytro
После участия в содомит-шабаше посещение ночного гадючника это "ничего страшного".
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Зелебобики, щось доходить, чи тугувато? Правда не сподівайтесь - це не відкриття правди, а формування у вас нових рефлексів - як у собак.
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Cachko Elena
Cachko Elena
Пришла сексуально озабоченная власть. Дома им бабы видно не дают, так они то по порно-клубам шляются,то по порно-сайтам. Работать идите,страну подымайте, а не свой ч--ЛЛе-н...
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