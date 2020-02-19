"Недоучка!" Богдана обвинили в безграмотности за пост с Сейшелов

Бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана уличили в неграмотности.

Так, пользователи в Facebook обратили внимание на большое количество ошибок в последнем посте Богдана в соцсети. В нем он выложил фото с отдыха на Сейшельских островах и написал, что "очень скучает" по украинцам.

Свой снимок он сопроводил такими словами (орфография сохранена): "Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!".

Под постом пользователи упрекнули экс-главу ОП в неграмотности.

"Андрей, в этот раз только три запятые пропустили. Не благодарите", – написал пользователь и показал, где и какие именно допустил ошибки экс-соратник Зеленского.

Facebook / Андрей Богдан

"После "друзья" запятая, это же обращение!", "Вами, вам, ви – с маленькой!", "После "понимаю", запятая!", "Ошибочный Богдан...", "Не легко" пишется вместе, недоучка", "Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Стыдно должно быть", "На каком языке написано?" – пишут в сети.

Facebook / Андрей Богдан

Facebook / Андрей Богдан

Facebook / Андрей Богдан

Facebook / Андрей Богдан

Facebook / Андрей Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

Через три дня после своей отставки, 14 февраля, Богдан опубликовал на личной странице в Facebook странный пост – валентинку со своим изображением и подписью: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

Вскоре Богдан похвастался пляжным фото с элитного курорта на Сейшелах, съязвив в сторону бывших политических оппонентов.

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