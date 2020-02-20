Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что расследование дел Майдана продолжается и виновные в преступлениях будут наказаны.

Об этом он заявил на встрече с родными Героев Небесной Сотни в шестую годовщину расстрела Майдана 20 февраля, передает пресс-служба Офиса президента.

"Я как президент и власть – мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно, ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только будем полностью вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский дал обещание по делам Майдана ОП

Он отметил, что это приоритет для него лично. "Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование", – добавил украинский лидер.

Отвечая на вопрос отца одного из Героев, Владислава Зубенко, президент сказал:

"Для меня Герои Небесной Сотни – это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они Герои".

Встреча Зеленского с родственниками Героев Небесной Сотни ОП

Встреча Зеленского с родственниками Героев Небесной Сотни ОП

Родственники погибших пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие продолжается, а многие виновные в преступлениях уже отвечают за содеянное.

"Только по делам Майдана осуждено 44 человека. Это те, о которых есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание... Это и "титушки", и правоохранители.

Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, – это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений", – пояснил он.

Все вещественные доказательства по делу, добавил прокурор, сохранены и будут использованы во время судебных процессов. "Ничего не пропало. Ни один день расследования не потеряно", – добавил Рябошапка.

Встреча Зеленского с родственниками Героев Небесной Сотни ОП

В. и. о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова напомнила, что, согласно закону, в январе прокуроры, которые занимались делами Майдана, были переведены из Офиса ГПУ в ГБР. После этого указанное подразделение было преобразовано в Управление по делам Майдана. По ее словам, вскоре будет объявлен конкурс, на котором выберут руководителя этого управления.

"Конкурс будет открытым, и семьи Героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса", – отметила руководительница ГБР.

Также Венедиктова предложила присутствующим встретиться в офисе Бюро и обсудить вопросы, которые их волнуют.

Встреча Зеленского с родственниками Героев Небесной Сотни ОП

Встреча Зеленского с родственниками Героев Небесной Сотни ОП

Встреча Зеленского с родственниками Героев Небесной Сотни ОП

Встреча Зеленского с родственниками Героев Небесной Сотни ОП

Встреча Зеленского с родственниками Героев Небесной Сотни ОП

Встреча Зеленского с родственниками Героев Небесной Сотни ОП

Встреча Зеленского с родственниками Героев Небесной Сотни ОП

Как писал OBOZREVATEL, 20 февраля в Киеве проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Небесной Сотни. Шесть лет назад, во время Революции Достоинства, произошел массовый расстрел протестующих силовиками.

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