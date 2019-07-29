"Неадекватность": в "Слуге народа" заступились за Россию

Переименование России в Московию украинцами является бредовой идеей.

Так прокомментировал предложение одного из своих будущих коллег по фракции кандидат в народные депутаты от президентской партии Максим Бужанский в интервью "Стране".

"Это выражение - ерунда и бред. И не соответствует здравому смыслу. К сожалению, это калька неудачников", - сказал он.

Как историк он подчеркнул, что такое решение - не серьезно.

Макс Бужанский Страна

"Давайте назовем Московией, а дальше что? Такими заявлениями мы продемонстрируем неадекватность. Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми", - считает Бужанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская журналистка и блогер Елена Монова жестко раскритиковала представителей команды "Слуга народа", в частности Максима Бужанского, который неожиданно для жителей Днепра решил пойти в политику.

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