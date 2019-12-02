"Не верьте никому!" Зеленский обратился к украинцам перед встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам перед саммитом "нормандского формата", который запланирован на 9 декабря.

Соответствующее видеоинтервью по итогам недели в этот раз глава государства записал во время выполнения утренних физических упражнений на беговой дорожке (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы уже готовимся ко встрече "нормандской четверки", которая для нас уже является победой. Это возможность, которая появилась после 3 лет тишины дипломатии и реальной войны на нашем Донбассе. Это возможность может помочь вернуть всех наших людей", – поделился президент.

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