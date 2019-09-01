"Не стоять с протянутой рукой": Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США намерен говорить с американским лидером Дональдом Трампом о бизнесе и взаимовыгодном сотрудничестве между странами.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1", посвященном 100 дням президента Украины.

"С президентом (США – ред.) надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в стране, мы скажем – что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги", - отметил президент Украины.

"Мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки. Поэтому давайте вместе работать... У вас есть заинтересованность в экономике, на предприятиях, в земле, в энергетическом комплексе, поэтому давайте деньги, инвестируйте, мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Есть еще вопросы международных отношений, вопросы решения о прекращении войны, ожидаем их поддержку, но они откровенно поддерживают", - добавил он.

Зеленский также рассказал, как уговаривает лидеров других государств инвестировать в Украину.

"Я им рассказываю, что у нас за страна. Инвестируйте туда, инвестируйте в Херсонщину, посмотрите, какая Одесса, посмотрите, сколько у нас там туристов, посмотрите, какие медики, посмотрите, какие у нас производители в Кривом Роге, в Мариуполе. Они не знают названий… Я им о Хортице, а они: "Что это такое?" Давайте инвестировать, давайте делать там парк, как Диснейленд и так далее", - поведал глава государства.

Зеленский отметил, что потенциальных инвесторов отпугивает украинская правоохранительная система.

"А как вы будете нас защищать? У вас нет судов". Я отвечаю: "Вы будете мне звонить". Ну, пока нет суда, как я буду защищать – буду звонить всем, в полицию, прокуратуру, СБУ: "Езжайте, защищайте, потому что они строят нам завод на 5000 человек", - подчеркнул глава государства.

5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также рассказал, о чем намерен договариваться с главой РФ Владимиром Путиным.

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