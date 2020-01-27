"Не серый кардинал!" Бутусов указал на скрытую цель отставки Суркова

Отставка помощника главы РФ Владислава Суркова ничего не изменит в войне России против Украины.

А роль его влияния в этом сильно переоценена, поскольку была ограничена лишь узкой сферой компетенции – он занимался коммуникационным полем агрессии и информвойной. Таким мнением поделился на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.

"Война против Украины – это результат политики Путина, ею руководили Генштаб ВС РФ и ФСБ, а Сурков был не "серым кардиналом", а всего лишь исполнителем определенных информационных задач. О нем слишком много говорят в РФ, прежде всего обиженный и не признанный "наполеон" Гиркин, но это просто от ограниченного кругозора", – считает он.

Юрий Бутусов считает, что отставка Суркова ничего не изменит в войне России против Украины

По его словам, стратегические цели Путина от такой перестановки тоже никак не изменятся. Поскольку его цель в нашей стране иная. Прежде всего он намерен заставить Украину прекратить огонь, и де-факто признать тем самым оккупацию.

"Это сценарий Приднестровья и Карабаха – когда миротворцев не вводят, и оккупированная страна сама признает невозможность сопротивления агрессору. Донбасс и Крым фактически присоединены к РФ, и процесс их интеграции в нее идет безостановочно", – аргументирует Бутусов.

А во-вторых, считает он, "пацифистская политика Владимира Зеленского соответствует долгосрочной стратегии Путина". По той причине, что она попросту ослабляет сопротивление российской агрессии и подтверждает позицию Кремля о неспособности Украины контролировать всю свою территорию.

"Украина отказывается от борьбы за оккупированные территории, и тем самым помогает Путину закрепиться на них навсегда. Россия пытается влиять на Зеленского через прямые контакты с его окружением", – добавил журналист.

Именно поэтому, убежден Бутусов, глава РФ решил назначить нового исполнителя, без "шлейфа публичных скандалов" – Дмитрия Козака. При этом, подчеркнул он, Сурков никуда не уходит – просто его должность будет называться по-другому.

Исходя из вышесказанного, журналист подводит к нескольким выводам:

РФ закрепляется на захваченной земле, чтобы максимально осложнить возврат Крыма и Донбасса в состав Украины. От попытки захвата Украины Путин отказался на время – и только в результате сопротивления украинского государства, армии и общества. Путин пытается сделать вид, что будет играть с Зеленским по новым правилам, с чистого листа. Россия развернула свои администрации на оккупированной земле, и Украина и ОБСЕ покорно наблюдают за этим процессом, а протесты слабеют с каждым днем. В Украине Зеленский управляет страной и войной в режиме ручного управления, системная государственной политики отсутствует. А вот Путин ведет войну опираясь на институции. Война против Украины продолжается, и враг будет действовать все более активно, но инструменты войны в Кремле постоянно изменяют и дополняют.

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