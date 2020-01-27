"Не серый кардинал!" Бутусов указал на скрытую цель отставки Суркова

Отставка помощника главы РФ Владислава Суркова ничего не изменит в войне России против Украины.
А роль его влияния в этом сильно переоценена, поскольку была ограничена лишь узкой сферой компетенции – он занимался коммуникационным полем агрессии и информвойной. Таким мнением поделился на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.
"Война против Украины – это результат политики Путина, ею руководили Генштаб ВС РФ и ФСБ, а Сурков был не "серым кардиналом", а всего лишь исполнителем определенных информационных задач. О нем слишком много говорят в РФ, прежде всего обиженный и не признанный "наполеон" Гиркин, но это просто от ограниченного кругозора", – считает он.
Юрий Бутусов считает, что отставка Суркова ничего не изменит в войне России против Украины
По его словам, стратегические цели Путина от такой перестановки тоже никак не изменятся. Поскольку его цель в нашей стране иная. Прежде всего он намерен заставить Украину прекратить огонь, и де-факто признать тем самым оккупацию.
"Это сценарий Приднестровья и Карабаха – когда миротворцев не вводят, и оккупированная страна сама признает невозможность сопротивления агрессору. Донбасс и Крым фактически присоединены к РФ, и процесс их интеграции в нее идет безостановочно", – аргументирует Бутусов.
А во-вторых, считает он, "пацифистская политика Владимира Зеленского соответствует долгосрочной стратегии Путина". По той причине, что она попросту ослабляет сопротивление российской агрессии и подтверждает позицию Кремля о неспособности Украины контролировать всю свою территорию.
"Украина отказывается от борьбы за оккупированные территории, и тем самым помогает Путину закрепиться на них навсегда. Россия пытается влиять на Зеленского через прямые контакты с его окружением", – добавил журналист.
Именно поэтому, убежден Бутусов, глава РФ решил назначить нового исполнителя, без "шлейфа публичных скандалов" – Дмитрия Козака. При этом, подчеркнул он, Сурков никуда не уходит – просто его должность будет называться по-другому.
Исходя из вышесказанного, журналист подводит к нескольким выводам:
РФ закрепляется на захваченной земле, чтобы максимально осложнить возврат Крыма и Донбасса в состав Украины.
От попытки захвата Украины Путин отказался на время – и только в результате сопротивления украинского государства, армии и общества.
Путин пытается сделать вид, что будет играть с Зеленским по новым правилам, с чистого листа.
Россия развернула свои администрации на оккупированной земле, и Украина и ОБСЕ покорно наблюдают за этим процессом, а протесты слабеют с каждым днем.
В Украине Зеленский управляет страной и войной в режиме ручного управления, системная государственной политики отсутствует. А вот Путин ведет войну опираясь на институции.
Война против Украины продолжается, и враг будет действовать все более активно, но инструменты войны в Кремле постоянно изменяют и дополняют.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу. Причиной его ухода стала "смена курса на украинском направлении".
Предполагается, что бурная деятельность Владислава Суркова, который покинул пост помощника главы РФ, по дестабилизации ситуации в Украине остановилась после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.
Стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков, который недавно покинул государственную службу, когда-то пришел к власти благодаря событиям в Украине.
Военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин считает, что после президентских и парламентских выборов в Украине президент России Владимир Путин, осознав провал Кремля, изменил тактику по Донбассу, что и привело к отставке его помощника Владислава Суркова.
По мнению журналиста и блогера Дениса Казанского, после отставки помощника главы РФ Владислава Суркова никто не будет добиваться независимости террористических "Л/ДНР".
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