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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Не прокалывайте дно! А раньше почему молчали?" Гройсман пожаловался на Порошенко и разозлил сеть

1.9т Читать материал на украинском

Премьер-министр Владимир Гройсман, чья партия не преодолела 5%-й порог на внеочередных выборах в Верховную Раду, пожаловался на пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и нарвался на острую критику в сети.

На своей странице в Facebook он заявил, что на должности главы государства Порошенко заботился о собственных интересах, а не о гражданах. Так премьер прокомментировал последнее интервью лидера "ЕС".

По его словам, пятый президент Украины не сделал для себя никаких выводов и не понял, почему Гройсман "не пошел на выборы вместе с ним".

Гройсман и Порошенко

Гройсман и Порошенко

"Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. Наконец, и я тоже не смог ссылаясь на его подходы реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, в него уже все позади. Но я уверен – в Украины все еще впереди " – написал премьер-министр.

В комментариях пользователи возмутились постом Гройсмана. Они отметили, что крайне некрасиво предавать человека, с которым работал годами, и добавили, что Порошенко в своем интервью не сказал ничего плохого о премьер-министре.

"Как ни хорошо свою неудачу списывать на Порошенко. Я была лучшего мнения о вас", "Я понимаю, что "победителей не судят", но и наиболее подло предавать человека, с которым стоял бок о бок годами...", "Интересно, знали ли бы мы сейчас вообще о существовании Гройсмана, если бы в свое время Порошенко не взял бы его к себе в команду", "Казалось, что это уже дно, но вдруг снизу постучали Гройсман", "Так Порошенко в своем интервью ни плохого слова не сказал о Вас, господин Владимир!" – возмутились украинцы.

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"Лучше вы бы промолчали, господин Гройсман. Вы сейчас на фоне Порошенко выглядите, как завистливое и коварное г*вно. Особенно после его интервью "УП", где он не сказал ни одного плохого слова о вас. А мы еще жаловались президенту за неуклюжую кадровую политику! А с кем работать ему было? Вот с такими гройсманами-аваковими, к сожалению...", "Мда... Поймал звездочку. Но в учебниках о вас напишут только "чиновник времен Порошенко", не больше. А с вашими социалистическими наклонностями, может, и хорошо, что вам много не удалось реализовать. Хотя, честно говоря, ваше желание ремонтировать дороги вызвало позитив... Когда-то..." – добавили пользователи.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Гройсман Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Serov Oleg
Serov Oleg
топи хряка,вова..тебе зачтется ...
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Да,гремучая смесь еврея с менталитетом хАхла.Получилось то,что получилось.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ха ха ха почалося))))кто больше сдаст тому срок скостят)))())
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