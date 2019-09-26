Не признавал УПА: главой делегации в Комитете по Украине в ЕС стал скандальный политик из Польши

Депутат Европейского парламента от группы "Европейских консерваторов и реформистов", экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский стал главой делегации в Комитет ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Выборы состоялись в четверг в Европейском парламенте в рамках первого заседания делегации ЕП в Комитете ассоциации.

Ващиковский заявил, что целью его деятельности на этой позиции будет "приблизить Украину как можно ближе к Европейскому Союзу, НАТО, чтобы она стала более демократичной, независимой".

Витольд Ващиковский 24 канал

"Вы можете рассчитывать на нашу помощь. Мы здесь для того, чтобы вам помочь, разделить с вами наш опыт, мы можем вам помочь найти мирное решение конфликта, начатого Россией. Мы надеемся, что Крым и Донбасс вернутся Украине. В этом вопросе вы можете на нас рассчитывать", – заверил он.

Ващиковский известен в Украине как противник признания Киевом воинов УПА борцами за независимость. Он также оправдывал отказ Варшавы помогать жертвам конфликта в Сирии тем, что Польша "приняла более миллиона украинцев". Под председательством Ващиковского МИД Польши составил "черный список" украинских чиновников, которым запрещен въезд в Польшу.

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отметил уникальную роль стран ЕС, в частности Польши и Германии, в поддержке Украины.

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