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27 сентября • обновлено в 19:17
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Не признавал УПА: главой делегации в Комитете по Украине в ЕС стал скандальный политик из Польши

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Депутат Европейского парламента от группы "Европейских консерваторов и реформистов", экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский стал главой делегации в Комитет ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Выборы состоялись в четверг в Европейском парламенте в рамках первого заседания делегации ЕП в Комитете ассоциации.

Ващиковский заявил, что целью его деятельности на этой позиции будет "приблизить Украину как можно ближе к Европейскому Союзу, НАТО, чтобы она стала более демократичной, независимой".

Витольд Ващиковский

Витольд Ващиковский

24 канал

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"Вы можете рассчитывать на нашу помощь. Мы здесь для того, чтобы вам помочь, разделить с вами наш опыт, мы можем вам помочь найти мирное решение конфликта, начатого Россией. Мы надеемся, что Крым и Донбасс вернутся Украине. В этом вопросе вы можете на нас рассчитывать", – заверил он.

Ващиковский известен в Украине как противник признания Киевом воинов УПА борцами за независимость. Он также оправдывал отказ Варшавы помогать жертвам конфликта в Сирии тем, что Польша "приняла более миллиона украинцев". Под председательством Ващиковского МИД Польши составил "черный список" украинских чиновников, которым запрещен въезд в Польшу.

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отметил уникальную роль стран ЕС, в частности Польши и Германии, в поддержке Украины.

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Европейский Союз
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Макарский Александр
Макарский Александр
Просто в перерывах между знищеванием евреев,жинок и детей и пленных красноармейцев,УПА немножко боролась за независимость,пуская шептунов себе в шаровары в вонючих схронах
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Задрали уже своими УПА, Петлюрами и прочими пдрсами. Наверное, уже в каждом городке есть свой "ЗАЛ УПА"...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Евгений Зеленский, сьебни нах,задолбанный.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Просто "скандальный"? Даже не "одиозный"? Может, кого из его родственничков славные воякы УПА вальнули, а этот злопамятный пшек до сих пор обиду затаил... Это же ж совсем не по-европейски!
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