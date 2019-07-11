"Не позволим!" Зеленский сделал жесткое заявление о федерализации Украины

Президент Владимир Зеленский заверил, что не допустит федерализации, которую навязывают Украине.

Такое заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду. "Украина и Молдова объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации", – цитирует его слова пресс-служба.

Со своей стороны Санду заверила, что Молдова полностью поддерживает территориальную целостность Украины.

Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

"Я чувствую любовь и уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет и будущее как европейского государства", – отметила она.

Майя Санду и Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

Майя Санду и Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня текущего года правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом после масштабных протестов в стране объявило об уходе в отставку в полном составе, мирно передав власть коалиции под руководством Майи Санду.

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