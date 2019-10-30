Не отвлекаясь на Россию: премьер Венгрии захотел подружиться с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не рассматривать отношения с Украиной в контексте связей Будапешта с Москвой.

После встречи с главой РФ Владимиром Путиным 30 октября Обран назвал такой подход СМИ "неприемлемым", передает "Интерфакс-Украина".

Наши отношения с Украиной нужно интерпретировать в контексте венгерско-украинских отношений. Я думаю, что это единственный способ понять ситуацию", - заявил Орбан.

По его словам, Венгрия в отношениях с Украиной "выражает свою позицию, учитывая свои собственные национальные интересы". При этом он выразил надежду на улучшение отношений с Украиной.

"Это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило антивенгерскую политику, сейчас новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности", - добавил Орбан.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Венгрия ветировала совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно быть принято Североатлантическим советом, находящимся с визитом в Украине.

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