"Не надо бояться!" Коломойский выступил за проведение выборов на Донбассе

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский поддержал проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Свою позицию он высказал журналистам в пятницу, 13 сентября, в кулуарах форума YES в Киеве.

"Я считаю, что не надо бояться выборов. Более того, если там присутствуют "зеленые человечки" или иностранные войска, это не мешает нам проводить свои выборы", - считает он.

По словам Коломойского, партии "Слуга народа" под силу выиграть выборы в ОРДЛО: "Думаю, там Зеленский получит 80%".

Игорь Коломойский скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде президента Украины заговорили о выборах на оккупированном Донбассе. Сам Зеленский отметил, что это возможно после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными.

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