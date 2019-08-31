Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не может угомониться": Зеленский рассказал о влиянии Богдана

998 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у главы его Офиса Андрея Богдана не получается влиять на него, однако юрист часто дает дельные советы.

Подробностями об их отношениях поделился Зеленский в интервью актеру Станиславу Боклану, которое транслировал телеканал "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он такой, просто, нетерпеливый человек, если бы вы знали. Он не может иногда, как говорится, угомониться. Я ему говорю: что ты постоянно выставляешь в Instagram? Что ты за человек? Что ты в Facebook? Куда ты полез к журналистам? Чего ты с ними ругаешься? Он должен успокоиться", – отметил президент.

Новости
"Я вас найду и прибью!" Зеленский жестко пригрозил нардепам от "Слуги народа"

Зеленский рассказал о влиянии Богдана

Зеленский рассказал о влиянии Богдана

Украинская правда

"Влиять на меня – он знает, что это очень-очень сложно. Но он разбирается в этом, у него в политике больший опыт, это правда, что иногда он дает очень креативные мысли, это так и есть. Он мне может шептать: "А ты забыл сказать об этом", я ему говорю: "Андрей, успокойся", он: "Ты видишь, что он сказал?" – добавил Зеленский.

Зеленский рассказал о влиянии Богдана

Зеленский рассказал о влиянии Богдана

ТСН

Зеленский рассказал о влиянии Богдана

Зеленский рассказал о влиянии Богдана

Корреспондент

Зеленский рассказал о влиянии Богдана

Зеленский рассказал о влиянии Богдана

24 канал

Зеленский рассказал о влиянии Богдана

Зеленский рассказал о влиянии Богдана

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский раскритиковал Богдана за то, чтоДень Независимости Украины тот отпраздновал на свадьбе друга в Сен-Тропе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан Станислав Боклан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...