"Не испугаете, вы жалкие!" "ЕС" сделала мощное заявление о преследовании Федины

Партия "Европейская солидарность" призвала патриотические силы дать отпор преследованиям оппозиции и защитить Софию Федину.

Такое заявление сделал член политсилы Андрей Парубий вместе с коллегами по партии с трибуны Верховной Рады. По его словам, сейчас украинцы становятся свидетелями все большего количества фактов преследования украинских АТОшников, которые воевали за Украину и воюют на востоке, украинских волонтеров и патриотов.

"Сейчас мы стали перед фактом преследования патриотки, члена команды "Европейской солидарности" Софии Федины за то, что она выразила свою позицию относительно нынешней власти. Мы помним, такое уже было. Был у нас уже один президент, который очень боялся критики. Его фамилия была Янукович, звали его Виктор. Который терял сознание от падающего яйца и который заставлял правоохранительные органы возбуждать уголовные дела за критику Януковича", – сказал Парубий.

Он призвал кричать "Ганьба" не оппозиции, а тем правоохранительным органам, которые управляются из Офиса президента. Они, по его словам, сегодня преследуют только за то, что патриоты украинцы имеют другое мнение и могут критиковать нынешнюю власть.

"Для того вы и проталкивает ваш закон "О дезинформации", чтобы развязать руки для еще более масштабного преследования украинских патриотов, волонтеров, украинских бойцов. И у меня общее обращение от всей команды "Европейской солидарности" – остановитесь! Опыт Януковича демонстрирует – это очень плохо заканчивается. Вы хотите запугать патриотов? Вы хотите запугать Софию Федину и нашу команду "Европейской солидарности"? Я хочу вам заявить – не испугаете! Вы жалкие! И пытаетесь нагнать страх на тех, кто не боялся Януковича!" – заявил нардеп.

Он добавил, что политсила не позволит преследования Федины.

"Все украинские патриотические силы станут плечом к плечу, защищая Софию Федину, защищая всех украинских патриотов, которых вы сегодня через проплаченные суды пытаетесь запугать", – подчеркнул он.

Нардеп добавил, что сегодня на допросе в ГБР легендарный украинский генерал Забродский, а также на суде против ветеранов Яна Зинкевич – выдающийся украинский волонтер.

"Я хочу призвать, в первую очередь, и членов фракции "Слуга народа" – тех, которые считают себя патриотами, тех, которые были и на Майдане, и в АТО. Вы должны дать отпор этой тенденции преследования оппозиции. Не допустим репрессий! Защитим Софию Федину! Слава Украине!" – отметил Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL, народного депутата Софию Федину вызвали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения.

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