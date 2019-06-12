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"Не имеет права!" Луценко жестко ответил на решение Зеленского

10.3тЧитать материал на украинском

Представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, которое внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский, является незаконным.

Об этом заявил генпрокурор в комментарии theБабелю, отметив, что в Раде не наберется голосов за его отставку.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", — сказал Луценко.

Он отметил, что по закону "О прокуратуре" у генпрокурора должно быть юридическое образование или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее пяти лет.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

24 канал

"У меня четыре года работы в Министерстве внутренних дел и пять лет — в Верховной Раде", — подчеркнул Луценко.

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Согласно статье 42 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор освобождается с должности президентом по согласию Верховной Рады:

  • в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию;

  • на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия;

  • в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 12 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко.

  • Замглавы АП Руслан Рябошапка объяснил: "Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование".

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Персоны
Юрий ЛуценкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Shirr Igor
Shirr Igor
а так чертовски хочется еще поработать пацану!
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Понабирают по объявлению ... Потом хрен выгонишь, Юга шёл бы ты по добру по здорову, глядишь целее будешь.
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Коробова Диана
Коробова Диана
Мoя блaгoдaрнocть всeм тeм, кто пoкaзaл мнe этот чудo-cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/o3tzlxy Пpocтo пpoйдя пpoстой опpoc пoлyчила почти полyгодовую зарплaту)) Пoльзуйтeсь, пoка ecть вoзмoжность=)
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