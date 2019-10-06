"Не хотел звонить Зеленскому!" Трамп сделал предательское заявление о разговоре

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только после просьбы министра энергетики Рика Перри.

Об этом сообщает портал Axios, который ссылается на источники, цитирующие закрытый диалог Трампа с республиканцами в Палате представителей Конгресса США.

Дональд Трамп

"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", – сказал Трамп.

Издание отмечает, что президент США скорее всего таким образом стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на Перри.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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