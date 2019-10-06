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6 октября • обновлено в 09:05
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"Не хотел звонить Зеленскому!" Трамп сделал предательское заявление о разговоре

5.3т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только после просьбы министра энергетики Рика Перри.

Об этом сообщает портал Axios, который ссылается на источники, цитирующие закрытый диалог Трампа с республиканцами в Палате представителей Конгресса США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новости
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"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", – сказал Трамп.

Издание отмечает, что президент США скорее всего таким образом стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на Перри.

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Тема
Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
В США ,не любят когда воруют в чужой стране ,в том числе и всякие Байдены,а тем белее покрывают их,лучше ловили своих ,там всяких Турчиновых,Парашенко и Яйценюха с его заборами.
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
ну, какбэ да!)) вы щас много про себя, в связи с предстоящими в СШП выборами, правды узнаете. сделали на вас ставку в борьбе с Рашкой, а вы обо*рались, только внутренний конфликт (гражданскую войну) затеять сумели. не опрадали, так сказать...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кругом предатели, хорошо ещё что ''всяприбалтикаснами''))))))))
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