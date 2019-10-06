"Не хотел звонить Зеленскому!" Трамп сделал предательское заявление о разговоре

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только после просьбы министра энергетики Рика Перри.
Об этом сообщает портал Axios, который ссылается на источники, цитирующие закрытый диалог Трампа с республиканцами в Палате представителей Конгресса США.
Дональд Трамп
"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", – сказал Трамп.
Издание отмечает, что президент США скорее всего таким образом стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на Перри.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
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