"Не говорите о войне!" У Зеленского выступили с резким заявлением

Чтобы популяризировать Украину в мире, необходимо прекратить говорить во всех инстанциях о войне на Донбассе, поскольку это отпугивает как туристов, так и инвесторов.

Такое мнение высказал в интервью ТСН народный депутат от президентской партии "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Это конечно не к комитету, но внешняя политика из-за войны имеет массу других вопросов без ответов. Как найти баланс во внешнеполитической риторике, в публичной политике между темой войны и инвестиций? Они никоим образом не помогают друг другу. Война – это нестабильность, инвестиции не идут туда, где нестабильность", – отметил он.

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По мнению Яременко, украинская власть сама создает непривлекательное представление о стране в мире.

"Как популяризировать Украину как туристический объект, если здесь идет война. И мы все время говорим о войне. Поэтому некоторые вещи, мол, "мягко сказал" – это на определенный вкус, что можно сильнее слабее сказать. Есть еще вопросы ответственности и влияния этих сильных слов, которыми мы немножко заигрались, на реальную ситуацию: и в отношениях с друзьями, и в отношениях с врагами, и в отношении бизнеса к этому, поэтому для меня было в свое время очень странно смотреть, как президент какой-то простреленный корпус автобуса показывает на встрече с бизнесменами в Давосе. Это для чего? Чтобы отпугнуть их совершенно окончательно и показать, что в этой стране вообще рано говорить об экономике, потому что там стреляют?" – задался вопросом он.

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Яременко подчеркнул, что война идет и этого никто не отрицает, однако о ней стоит говорить в нужном месте в нужное время.

"То есть, те институты, которые ждут от нас ответа на вопрос, в частности, по обороне, по военной реформе и т.д., там мы говорим об этом. Но есть институты, где надо говорить о другом. Но если только говорить об этом везде, ты можешь навредить, а не помочь", – резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить войну на Донбассе как можно быстрее, но при этом не идти на неприемлемые компромиссы.

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