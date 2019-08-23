Не глава МВД: названа возможная должность для Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Сергей Лещенко, ссылаясь на источники. Он уточнил, что уже на следующей неделе станет известно, насколько это правда.

"Вчера за один день получил из двух разных источников слух о том, что Арсена Авакова могут отправить на должность секретаря СНБОУ", – написал депутат.

Арсен Аваков From-ua

Он также уточнил, что один из источников – из правоохранительных органов, второй – из медийных кругов.

"Факт остается фактом – просто уволить Авакова, отправив в небытие, Зеленскому не позволяет чувство благодарности за нейтралитет министра на выборах президента. Но МВД – ключевое министерство в любой стране, и президент в ходе консолидации власти просто не может отдать эту должность представителю чужой политической группы", – заверил Лещенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" отметили, что Арсений Аваков имеет достаточно высокие шансы сохранить свой пост в новом Кабинете министров, так же, как Оксана Маркарова и Ульяна Супрун.

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