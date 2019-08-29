Не будут голосовать? В первый же день новой Рады возник скандал

Депутаты новой Верховной Рады 9-го созыва могут в четверг, 29 августа, не голосовать за обозначенные в повестке законопроекты.

Об этом в комментарии "Вестям" заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук. По его словам, все планы по принятию законопроектов переносятся на пятницу, 30 августа. Речь также идет о анонсированных ранее законопроектах.

"То ли не готовы, то ли хотят соблюсти чистоту процедуры. Чтоб не давать козырей оппозиции", – отмечает издание на своем телеграм канале.

Новая Верховная Рада скриншот

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В то же время главный кандидат на должность генерального прокурора Руслан Рябошапка не подтвердил слова Стефанчука. По его словам, Рада будет голосовать сегодня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получат мандаты.

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