"Не братья, но партнеры": у Зеленского хотят вести бизнес с Россией

Широкий круг из числа ближайшего окружения президента Владимира Зеленского заинтересован в нормализации деловых отношений с Россией.

В первую очередь это касается украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его друга и бизнес-партнера, харьковского мэра Геннадия Кернеса, сообщили в телеграм-канале Кремлевский беЗбашанник со ссылкой на свои источники.

"Кернес уже заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации на Донбассе. Он призвал покаяться в том, что обвиняем друг друга, находим крайних и никогда не просим прощения. В апреле мы писали, что от мнения Кернеса и Коломойского во многом зависит настройка диалога с Россией. Пусть не сразу "братья", но "партнёры" — тоже неплохой статус", — пишут авторы канала.

По их информации, в апреле этого года перед президентскими выборами Кернес проведывал Коломойского в Израиле. В компании с бизнесменом Павлом Фуксом они обсуждали некоторые векторы будущей украинской политики.

Геннадий Кернес и Павел Фукс Цензор.НЕТ

"Кернес ни на минуту не прерывал тесной связи с российской политической и бизнес-элитой за все время начала событий в Крыму и на Донбассе. А Павел Фукс — не просто спонсор проектов Кернеса и Коломойского (например, основной инвестор фармацевтического бизнеса на Украине), но и близкий друг и бизнес-партнер главы "Каро Фильм" Леонида Огородникова (российский кинопродюсер). Теперь кейс "Донбасс" приобретает новый экономический фокус. Через диалог финансово-промышленных элит в "ЛНР" и "ДНР" с окружением Коломойского и Кернеса уже выстраивают переговорный мост общения", — предположили авторы канала.

Скрин-шот

Скрин-шот

Скрин-шот

Скрин-шот

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Кернес на КремльТВ назвал украинских националистов "отбросами".

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