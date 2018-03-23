Названы возможные сценарии дела Савченко

После задержания депутата Верховной Рады Надежды Савченко наиболее вероятными являются три сценария дальнейшего развития событий.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на источник, первый вариант заключается в том, что власти сделают все, чтобы о Савченко забыли.

"Второй - возможны попытки организовать какой-то "переворот" со стороны радикальных элементов, ведь идея уже "посеяна" в головах", - рассказал собеседник издания.

По словам источника есть еще и третий вариант, при котором нардепа выдвинут в президенты.

"Ухудшение приведет к созданию подпольных движений за Савченко, которые легализуются и выдвинут ее в президенты", - говорит источник.

Как сообщал "Обозреватель", в Шевченковском районном суде Киева 23 марта должен начаться суд над Савченко.