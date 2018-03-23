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Названы возможные сценарии дела Савченко

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После задержания депутата Верховной Рады Надежды Савченко наиболее вероятными являются три сценария дальнейшего развития событий.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на источник, первый вариант заключается в том, что власти сделают все, чтобы о Савченко забыли.

"Второй - возможны попытки организовать какой-то "переворот" со стороны радикальных элементов, ведь идея уже "посеяна" в головах", - рассказал собеседник издания.

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По словам источника есть еще и третий вариант, при котором нардепа выдвинут в президенты.

"Ухудшение приведет к созданию подпольных движений за Савченко, которые легализуются и выдвинут ее в президенты", - говорит источник.

Как сообщал "Обозреватель", в Шевченковском районном суде Киева 23 марта должен начаться суд над Савченко.

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Тема
Дело Савченко
Персона
Надежда Савченко
Место
УкраинаКиев
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