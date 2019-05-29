ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Названа страна, куда Зеленский совершит первый визит

2.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский совершит первый официальный визит по институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Рабочая поездка запланирована на 4-5 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

"Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский обсудит с партнерами в ЕС и НАТО ситуацию с безопасностью на востоке Украины, пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский совершил первый визит на Донбасс в статусе президента Украины.

В сети появилось видео первого визита Зеленского на Донбасс в зону ООС.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
НАТОЕвросоюзАдминистрация Президента
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Оно и верно, надо хозяевам лично представиться, может подадут чего, на бедность.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А шо такое? Ватаны, не порядок. Вы же не за это подлерживали Зэбила
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Це логічно..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения