Назначение Богдана главой АП: в Минюсте дали оценку скандалу

Министерство юстиции Украины проверит документы относительно законности назначения главой Администрации президента Украины люстрированного юриста Андрея Богдана.

Об этом рассказал в эфире ObozTV начальник главного территориального управления юстиции Киева Станислав Куценко. По его словам, назначение Богдана создало юридический казус.

"Минюст сейчас сделал запрос относительно того, чтобы проверить документы, а именно трудовую книжку. Направлены запросы относительно назначения Богдана главой Администрации президента. Министерство юстиции это сделало в соответствии со своими полномочиями. Именно в министерстве находится департамент, который занимается вопросами люстрации", – пояснил Куценко.

Представитель Минюста рассказал о правовой коллизии с назначением.

"В реестре, который касается люстрации, фамилия главы Администрации президента есть. Но с другой стороны, его нет в той части списка, который касается людей, которые были уволены в соответствии с законом об очищении власти. Но на тот момент Андрей Богдан уже не был на той должности, которая подлежит люстрации. Позиция неоднозначная, потому и есть дискуссия", – заявил чиновник.

"Другой аспект этого вопроса – якобы глава Администрации президента и его заместители не попадают под закон о люстрации. Тут тоже идет дискуссия. Позиция Министерства юстиции состоит в том, что попадает, но у АП есть другие аргументы – что соответственно с законом о госслужбе не попадает", – объяснил он.

По словам Куценко, точку в скандале с назначением Богдана может поставить суд.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Андрей Богдан заявил, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

В АП заявили, что президент Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.

Неправительственная организация "Громадський люстраційний комітет" подал иск против Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении Андрея Богдана.

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