Назначен первый заместитель генпрокурора

Виталий Касько назначен первым заместителем генерального прокурора Украины.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщает пресс-служба ведомства.

Виталий Касько 24 канал

Касько окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, в частности во Львовской транспортной прокуратуре.

С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области.

С 2002 по 2005 годы — старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой.

Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010-го. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году назначен заместителем генерального прокурора. Уволился в 2016 году и продолжил адвокатскую деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины намерен реформировать ГПУ, создав Офис генпрокурора, а также ликвидировав ряд других органов, в том числе и военную прокуратуру.

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