Меня воспитывали уважать возраст, но тут уважением и не пахнет. Экс президент Кучма, то ли страдает старческим маразмом и этим воспользовались, то ли возомнил себя бессмертным. Очень опасно бросать зажженную спичку в легко воспламеняющееся общество людей, которые прошли через ад войны и потери близких. Их уже ничем не испугать!

Леонид Кучма

Доиграетесь. Не думайте, что Вы сбежите или спрячетесь. Вас всех надо поставить впереди и тогда не стрелять в ответ. Ничего святого, только деньги и власть, просто выродки!

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