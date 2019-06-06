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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтерВсе статьи автора

Вас нужно поставить впереди и тогда не стрелять в ответ

3.2т

Меня воспитывали уважать возраст, но тут уважением и не пахнет. Экс президент Кучма, то ли страдает старческим маразмом и этим воспользовались, то ли возомнил себя бессмертным. Очень опасно бросать зажженную спичку в легко воспламеняющееся общество людей, которые прошли через ад войны и потери близких. Их уже ничем не испугать!

Леонид Кучма

Леонид Кучма

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"Нє стрєлять" тоді, коли внук Кучми буде в окопах, а не в Криму

Доиграетесь. Не думайте, что Вы сбежите или спрячетесь. Вас всех надо поставить впереди и тогда не стрелять в ответ. Ничего святого, только деньги и власть, просто выродки!

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Автор
Наталья ЮсуповаНаталья Юсупова
Персона
Леонид Кучма
Место
Украина
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