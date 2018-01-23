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"Насмехаются по телевизору": Парубий пожаловался на жесткие шутки "95 квартала"

9.1тЧитать новость на украинском

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что адекватно реагирует на юмор, однако шутки о себе в исполнении "Квартала 95" понимает не всегда.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Непросто реагировать, скажу вам честно. Когда в прошлом году, накануне Нового года, они давали ту сцену, где я с президентом, то ко мне была масса звонков. Возмущенных, говорят: Андрей, ты должен дать публичную реакцию... Не могу сказать, что это приятно, хоть доченька моя радуется. Она прибегает и говорит: "Папа, с тебя снова насмехаются по телевизору", - смеется политик.

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При этом он говорит, что шутки между коллегами являются вполне привычным делом.

"Очень часто мы между собой стебемся. Мы можем спорить, какой лучший спикер, потому что нас иногда собирается четыре спикера одновременно", - рассказал руководитель Рады.

Как сообщает "Обозреватель", Парубий также рассказал, что принимает на своей кухне ведущих политиков.

Персона
Андрей Парубий
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