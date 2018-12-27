Насиров приступил к выполнению полномочий главы ГФС

Роман Насиров приступил к выполнению полномочий на должности главы Государственной фискальной службы Украины.
Это подтверждается специальным приказом ведомства. В документе отмечается, что Роман Насиров приступил к осуществлению полномочий 27 декабря.
Роман Насиров
"Объявляется решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года по делу №826/2538/18 о восстановлении Насирова Романа Михайловича в должности председателя Государственной фискальной службы Украины", — сказано в приказе.
Приказ ГФС
Исполнительный лист
Исполнительный лист
Решение суда
Как сообщал OBOZREVATEL,
11 декабря, Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.
Таким образом, суд признал, что отстранение Романа Насирова от должности главы ГФС в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными. Решение начало действовать с момента его оглашения.
Адвокат Романа Насирова Любомир Дроздовский подчеркнул, что органы государственной власти, в частности Кабмин, обязаны немедленно выполнить вышеуказанное решение суда.
Аналогичное мнение озвучила и известный юрист, адвокат Регина Гусейнова. Она подчеркнула, что Роман Насиров имеет полное право приступать к выполнению своих обязанностей, поскольку в решении суда конкретно говорится о немедленном исполнении в части восстановления главы ГФС в должности.