Насиров приступил к выполнению полномочий главы ГФС

Роман Насиров приступил к выполнению полномочий на должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Это подтверждается специальным приказом ведомства. В документе отмечается, что Роман Насиров приступил к осуществлению полномочий 27 декабря.

Роман Насиров

"Объявляется решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года по делу №826/2538/18 о восстановлении Насирова Романа Михайловича в должности председателя Государственной фискальной службы Украины", — сказано в приказе.

Приказ ГФС

Исполнительный лист

Исполнительный лист

Решение суда

Как сообщал OBOZREVATEL,