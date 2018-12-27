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Насиров приступил к выполнению полномочий главы ГФС

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Роман Насиров приступил к выполнению полномочий на должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Это подтверждается специальным приказом ведомства. В документе отмечается, что Роман Насиров приступил к осуществлению полномочий 27 декабря.

Роман Насиров

Роман Насиров

"Объявляется решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года по делу №826/2538/18 о восстановлении Насирова Романа Михайловича в должности председателя Государственной фискальной службы Украины", — сказано в приказе.

Приказ ГФС

Приказ ГФС

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Насиров уже восстановлен в должности. Теперь всем нужно выполнять решение суда – Швец
Исполнительный лист

Исполнительный лист

Исполнительный лист

Исполнительный лист

Решение суда

Решение суда

Как сообщал OBOZREVATEL,

Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Тег
Государственная фискальная служба Украины
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