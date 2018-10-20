Нашли нового союзника: озвучены военные планы Украины по Черному морю

Военный союз Украины и Румынии для противодействия России на Черном море - более чем реален. В последнее время обе стороны предпринимают для этого все больше шагов.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила блогер и журналист Лариса Волошина. По её мнению, разговоры о таком союзе ведутся постоянно, как украинскими, так и зарубежными экспертами.

"Эта заинтересованность черноморских стран в определенном объединении для противодействия опасности, которую создает РФ в Черном море, она есть. Об этом очень много говорят в том числе и украинские дипломаты", - пояснила Волошина.

Она напомнила, что попытки дипломатическим путем снять напряженность и неопределенность между Украиной и Румынией есть со стороны и чиновников, и военных.

"Буквально в начале прошлого месяца прошли совместные учения между украинской и румынской армией относительно совместных действий на Дунае. И там в том числе отрабатывались меры по предотвращению блокировки движения военных и гражданских кораблей, по образцу того, что Россия делает в Азовском море", - подчеркнула журналист.

Однако она указала на тот факт, что РФ тоже пытается всеми силами коммуницировать со странами черноморского бассейна. С одной стороны - подкупая их, а с другой - угрожая.

"Поэтому мы должны работать в этом направлении и я думаю, что через несколько лет мы получим неплохие военные союзы", - подытожила Волошина.

Ранее в эфире ObozTV советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Александр Левченко обвинил Кремль в срыве минских переговоров.

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