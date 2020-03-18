У Шахова заподозрили коронавирус: к нему едет полиция

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов может быть болен коронавирусом. В полиции уже зарегистрировано заявление по данному факту, правоохранители собираются с проверкой.

Такую информацию OBOZREVATEL подтвердили в Обуховском районном отделении полиции. По словам дежурного полицейского, заявление уже зарегистрировано, правоохранители высылают к народному депутату отряд.

"Детали я не знаю. Зарегистрировано сообщение от начальника полиции о факте того, что у народного депутата возможен коронавирус. Мы сейчас высылаем к нему сотрудников", – рассказали в отделении.

Отметим, что на анонимном Telegram-канале "Темный рыцарь" появился текст справки от имени начальника Обуховской полиции, подполковника Ростислава Горбача. В документе, который опубликован без подписи, указано, что главврач местной больницы подтверждает факт заражения COVID-19 у народного депутата.

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