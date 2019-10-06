"Народ знает, что делать": Порошенко присоединился к всеукраинскому вече "Остановим капитуляцию"

Пятый президент Украины, лидер партии "Еврорейська Солидарнтисть" Петр Порошенко присоединился к Всеукраинскому вече на Майдане "Остановим капитуляцию".

Вместе с женой Мариной он пообщался с участниками акции, киевлянами и гостями города, которые пришли на Майдан Незалежности 6 октября(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Народ знает, что делать. И то, что сегодня народ так проводит воскресенье – это означает, что он знает, что делает и он очень любит Украину. Мы все правильно делаем. И то, что вы сегодня здесь – это абсолютно правильное решение" , – отметил пятый президент Украины.

Петр Порошенко на Майдане ASPI

"Формула Штайнмайера" написана в Кремле, к ней прилепили фамилию Штайнмайера и Штайнмайер не знал... Никто не знает смысла этой формулы и после того, какие события происходят сейчас – и знать не будет. Это чисто российский сценарий", – сказал Петр Порошенко, отвечая на вопросы людей.

Пятый президент Украины также прокомментировал заявления по разведению войск. "Особенно сейчас, когда они говорят, что они собираются отступать по всей линии – это точно ни с военной, ни с политической точки зрения делать нельзя", – сказал он.

Люди скандировали "Порошенко!" и фотографировались с пятым президентом Украины. Петр Порошенко вместе с людьми спели гимн Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 октября, неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

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