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6 октября • обновлено в 18:22
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"Народ знает, что делать": Порошенко присоединился к всеукраинскому вече "Остановим капитуляцию"

1.4т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Еврорейська Солидарнтисть" Петр Порошенко присоединился к Всеукраинскому вече на Майдане "Остановим капитуляцию".

Вместе с женой Мариной он пообщался с участниками акции, киевлянами и гостями города, которые пришли на Майдан Незалежности 6 октября(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Народ знает, что делать. И то, что сегодня народ так проводит воскресенье – это означает, что он знает, что делает и он очень любит Украину. Мы все правильно делаем. И то, что вы сегодня здесь – это абсолютно правильное решение" , – отметил пятый президент Украины.

Петр Порошенко на Майдане

Петр Порошенко на Майдане

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"Формула Штайнмайера" написана в Кремле, к ней прилепили фамилию Штайнмайера и Штайнмайер не знал... Никто не знает смысла этой формулы и после того, какие события происходят сейчас – и знать не будет. Это чисто российский сценарий", – сказал Петр Порошенко, отвечая на вопросы людей.

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Пятый президент Украины также прокомментировал заявления по разведению войск. "Особенно сейчас, когда они говорят, что они собираются отступать по всей линии – это точно ни с военной, ни с политической точки зрения делать нельзя", – сказал он.

Люди скандировали "Порошенко!" и фотографировались с пятым президентом Украины. Петр Порошенко вместе с людьми спели гимн Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 октября, неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Петр Порошенко Марина Порошенко
Место
Украина
Теги
протест Формула Штайнмайера Партия "Европейская солидарность"
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ПОрошенко проукраинский -хоть и ВОР и его место в тюрьме но он Украину не сдал! зеля пора бежать в ростов
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А говорили что петя хочет мира))))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Младшенького к Мойшеньку уже готовит к отправке на фронт? Или в английскую школу всё таки?
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